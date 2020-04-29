هاني العتال: نصحت حازم إمام بعدم قبول منصب مدير الكرة في نادي الزمالك





وقال العتال في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة:"في وقت من الأوقات، نصحت حازم إمام بعدم قبول منصب مدير الكرة في الزمالك، لأن الظروف المحيطة به لم تكن جيدة وهو ما قلته له في ذلك التوقيت."





وأشار العتال أنه مستعد لخدمة نادي الزمالك مع أي مجلس إدارة يرأس النادي، وبالنسبة للانتخابات القادم، فأنا لم أحسم مصيري بعد من الترشح سواء على منصب النائب أو مقعد الرئيس أو كعضو في مجلس الإدارة."





وأكد العتال أن أحمد جلال نائب رئيس الزمالك لا يتواصل معه، مشيرًا أنه مستعد للتواصل معه لكنه يعتقد أن جلال خائفًا من ذلك الأمر."





يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أنه نصح حازم أمام ، أسطورة الفريق، بعد قبول منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء.