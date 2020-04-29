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جمال شعبان: الصيام يحسن مناعة الجسم لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:16 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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البهى عمرو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك دراسات تؤكد أن الصيام يحسن مناعة المواطن ولذلك نطالب المواطنين بالصيام.

وأضاف عميد معهد القلب السابق خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما نشر فى الفترة الاخيرة عن ان فيروس كورونا ينتشر بسهولة فى حالة الصوم وهذا أمر غير صحيح.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك دراسات تم على المواطنين الذين يصومون بشكل كامل بدون مياه أو أكلات معينة و من يصومون ولكن يشربون.

وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى أن المواطن الذى يقوم بعمل عملية فى القلب أو تغيير صمام يكون افطارة برخصة من الله ونطالبه بالافطار.

ولفت عميد معهد القلب السابق، إلى أن الله فرض الصيام لـ  تهزيب النفس البشرية معنويًأ وعضويًا، والله يريد التسهيل على المواطنين.

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