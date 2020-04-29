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أخبار البلد

مترو الأنفاق تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:22 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.


كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

مترو الأنفاق تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا
مترو الأنفاق تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا
مترو الأنفاق تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا
مترو الأنفاق تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا
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