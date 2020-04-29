مرونة وسرعة إنجاز.. ضوابط جديدة لاجتماعات المجلس الأعلى للشرطة

ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.





يأتي ذلك فى إطار استئناف العمل ب مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد البرلمان الأسبوع الماضي لاستئناف جلساته بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.





أهداف التعديل

وتضمنت التعديلات مادة (4 "فقرة خامسة") جواز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.





- نص التعديل

وكانت مادة4/ فقرة خامسة فى القانون القائم تنص علي أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، وأصبحت مادة 4/ فقرة خامسة بعد التعديل بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.





- المرونة وسرعة الأنجاز

وتري الحكومة أن تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة يحقق المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، فيما تري لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديل يهدف لسرعة الأنجاز.





- المجلس الأعلي للشرطة