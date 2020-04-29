3 حالات وفاة جديدة.. المغرب يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 4321 حالة

أعلنت المغرب اليوم، الأربعاء، تسجيل 69 حالة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لموقع "اليوم 24"، قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريحه اليوم الثلاثاء، إن أعداد المصابين بكورونا في البلاد وصل 4321 حالة بعد تسجيل 69 حالة جديدة.





وحسب اليوبي، فقد تم تشخيص 47 من الحالات المسجلة اليوم عبر التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 69 في المائة، بعد تناقص الحالات المرتبطة بالبؤر.





وأضافت الصحة المغربية أن اجمالي عدد الوفيات يبلغ 168، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.





وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.