568 مصنعا تنتج 5.96 مليون طن أغذية ومشروبات في الإمارات

كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة في بيان مشترك لهما عن كفاءة وفعالية تشغيل 568 مصنعًا مسجلا في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع مناطق الدولة تبلغ طاقتهم الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن من المواد الغذائية والمشروبات، والتي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية.





كما كشف المجلس عن قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات خصوصا في أوقات الأزمات والطوارئ وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي .





وبين مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة أن هناك 568 مصنعًا للأغذية والمشروبات مسجلين لدى الوزارة ويعملون في كل مناطق الدولة بواقع 40 في أبوظبي ،و 315 في دبي و77 بالشارقة و72 في عجمان و34 في أم القيوين و23 في رأس الخيمة و7 في الفجيرة حيث تعمل تلك المصانع على إنتاج 5.96 مليون طن من منتجات الأغذية والمشروبات سنويا فيما قد تبلغ طاقة إنتاجها القصوى إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنويا.





وتنتج المصانع الغذائية في الدولة 15 صنفا غذائيا رئيسيا تتضمن منتجات الحليب بإجمالي 633 ألف طن وتشمل صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعة الجبن والقشدة وصناعة الزبدة وكذلك البقوليات بإجمالي نحو 400 ألف طن وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة البقوليات وتحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها وتعبئة البهارات والتوابل كذلك تشمل الصناعات الأساسية الزيوت بإجمالي 331 ألف طن وتشمل إنتاج الزيوت النباتية وتكريرها وتعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.





وتأتي أيضًا صناعة التمور التي تعتبر إحدى الأصناف الغذائية الرئيسية والتي يتم إنتاجها بإجمالي أكثر من 140 ألف طن وتشمل صناعات تجهيز وتعبئة التمور وتصنيع منتجات التمور بالإضافة إلى الدواجن الطازجة بإجمالي نحو 108 ألف طن تشمل ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها وصناعة منتجات لحوم الدواجن وكذلك صناعات الأسماك بإجمالي 63 ألف طن شاملة تعليب وتجهيز وتجميد الأسماك والأغذية البحرية كما تتضمن قائمة الأصناف الغذائية الرئيسية التي يتم تصنيعها في الدولة كلا من السكر والشاي والفلفل والبيض وطعام الأطفال والقمح والأرز والقهوة واللحوم الطازجة.





يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة حيث تقدم قيمة مضافة في توفير السلع الغذائية لفترات طويلة وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي أيضا على المدى الطويل. ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي على توفير الممكنات والآليات التي تضمن تنمية قطاع هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.