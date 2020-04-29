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توك شو

رامز جلال ينتقم من ياسمين رئيس بعد انتقادها له.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:32 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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كـريـم الـخـطـيـب
انتقم رامز جلال من ياسمين رئيس بعد أن انتقدته أثناء عرض صورته ووصفته بانه شخص تسبب في مضايقة الكثير من الفنانين والنجوم.

ووجه لها رامز رسالة شديدة : «انتي دلوقتي في مملكتي لازم تمشي على قواعدي و تلتزمي بشروطتي، وانتي كده بتتحديني»، فردت عليه : «هو انا هفضل هنا طول عمري، ونزلني بدل ما أرجع عليك دلوقتي حالا».

ووصف رامز جلال ضحيته بـ «عطر الدراما واسانس السينما كولونيا الفن»، مضيفا أن في ناس بتقول عليا شيطان وناس بتقول ابليس وانا مظلوم وكل الحكاية اني بحزر وبحب التأسيس .

وقعت ياسمين رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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