فرنسا تتجاوز 24 ألف وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت فرنسا ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد.









وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 427 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.









ووصل بذلك إجمالي وفيات كورونا في فرنسا إلى 24.087 وفاة.









وذكرت الوزارة أن 26.834 مصابا بفيروس كورونا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 4207 أشخاص في حالة خطرة.









وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 130 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.









ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى 3 ملايين و160 ألف شخص، والوفيات إلى 219 ألفا، والمتعافين إلى 974 ألفا.



