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محافظات

الطب الوقائي بالغربية يشكل لجنة لفحص المخالطين لمصاب بكورونا بـ طوخ مزيد..صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:55 م
لجنةة الطب الوقائى
لجنةة الطب الوقائى
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احمد علي
اعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن توجه لجنة من إدارات الطب الوقائي والعلاج الحر والترصد لقرية طوخ مزيد التابعة لمركز السنطة لفحص المخالطين للحالة المصابة بعدوي فيروس"كورونا" المستجد.

ولفت الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن فرق الترصد توجهت إلى القرية لجمع بيانات كاملة عن المخالطين للحالة المصابة والجيران.

وأشار إلى أن اللجنة باشرت تطهير منزل المصابة بالكلور والتنبيه على المخالطين لها بعدم الخروج نهائيا من المنزل لمدة 14 يوما والتطهير المستمر للمنزل وغسل الأيدي جيدا بالصابون والتهوية الجيدة للمنزل.

وشددت اللجنة عليهم بعدم استخدام الأدوات المصابة وألا يستخدم أي منهم أدوات الآخر وسرعة الإبلاغ أو الذهاب لأقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض للمرض.
الطب الوقائي بالغربية يشكل لجنة لفحص المخالطين لمصاب بكورونا بـ طوخ مزيد..صور
الطب الوقائي بالغربية يشكل لجنة لفحص المخالطين لمصاب بكورونا بـ طوخ مزيد..صور
الطب الوقائي بالغربية يشكل لجنة لفحص المخالطين لمصاب بكورونا بـ طوخ مزيد..صور
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