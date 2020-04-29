أحمد صلاح حسني ضيف حلقة اليوم من مسلسل الاختيار.. ومتابعوه: هتموت برضو؟

حسني

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علق أحمد صلاح حسني على الصورة قائلا: "سعيد بالتواجد مع اخويا وحبيبي البطل امير كرارة في مسلسله ومسلسل كل المصريين الاختيار عمل كبير سيعيش طويلا في ذاكره المصريين شرف كبير لي ان اكون واحد من ضمن ابطال هذا العمل الكبير والمشرف والذي اراه اقل حاجه تقدم لشهداء الوطن".





ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





انا هازعل لو مت في المسلسل

كنت بقول في نفسي المسلسل، محتاج أحمد صلاح حسني و فلوكس

طب هتموت بردو















