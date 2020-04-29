AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند.. برنامج جديد ينطلق على شاشة قناة ten غدا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تنطلق غدا أولى حلقات برنامج "تريند" الذي تقدمه الإعلامية الشابه ساره خليفة، على شاشة قناة "ten"، ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة أسبوعيا، ويتناول البرنامج العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

وتقول المذيعة سارة خليفة في تصريحات صحفية، أنها تجهز للبرنامج منذ فترة، وتسعى من خلاله لتقديم تجربة جديدة عليها في الميديا، مشيرة أن "تريند" يضم عدة فقرات، منها فقرة إخبارية لآخر المستجدات على الساحة الفنية والرياضية والإعلامية سواء في مصر أو الوطن العربي والعالم بأكمله، وأضافت أن ضيوف البرنامج يكونوا مفاجأة للمشاهدين في كل حلقة، مؤكدة أن الفكرة تختلف في محتواها عن جميع البرامج المشابهة على الساحة الإعلامية.

"تريند" يعرض على شاشة قناة "ten" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة ٢ عصرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أميرة العقدة تقدم الحلقة الافتتاحية من برنامج «كل يوم اسم» على شاشة التلفزيون المصري

مشيرة خطاب والقعيد ضيفا أميرة العقدة في «كل يوم اسم»

بمشاركة 15 نجمة في رمضان.. تعرف على ضيفات The Bombshell Night Show

إنجي علي تقدم حلقة عن عيد الأم ببرنامج أسرار النجوم غدا

حسن شاكوش ضيف أولى حلقات أبلة فاهيتا على ON

ٌلإيقاف برنامج رامز.. مناشدة عاجلة من الأعلى للإعلام لوزير الإعلام السعودي

ترشيحاتنا

وائل رياض لـ حسام عشور: عجبني إنك مستسلمتش لـ الأهلي

نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

الساعة بـ 5 آلاف.. ضبط شبكة دعارة تديرها روسية بـ القاهرة الجديدة فى نهار رمضان

mbc تكشف مصير وقف برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

دعوى قضائية لإنهاء عمل زوجة الإرهابى هشام عشماوى

وفاة عامل بهيئة النقل العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافية في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالنوتيلا

باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال

هنخس في رمضان.. مشروب خارق تناوله مرتين بعد الإفطار لحرق الدهون