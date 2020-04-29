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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعيد فتح الاقتصاد وسط مخاوف من موجة أقوى لكورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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شريف سيد
تستعد العديد من المؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة لإعادة الفتح بداية من الأسبوع المقبل، وعلى رأسها سلسلة مفاهي ستاربكس. 

وقالت شركة ستاربكس وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية إنها تخطط لافتتاح أكثر من 90% من فروعها المغلقة بحلول أوائل يونيو المقبل. 

وتعد هذه الاجراءات والقرارات السريعة للعودة إلى الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة تجد بعض الرفض من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي أكدت على رغبة الشعب الامريكي في البقاء في حالة اغلاق لحين الانتهاء من الوباء. 

ووفقا لإستطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أكد 73% من المشاركين ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي للمحافظة غلى البلاد من جائحة كورونا، حتى لو كان هذا يضر بالاقتصاد الأمريكي. 

وقد أعيد فتح 13 ولاية أمريكية بالفعل جزئيًا وأعلنت 7 دول أخرى موعدًا للقيام بذلك في الأسبوع المقبل، ووجدت دراسة أن هناك ما يقرب من 118 مليون نسمة تعيش في الولايات التي تم فتحها من جديد. 


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