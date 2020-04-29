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أخبار العالم

كلمة السر ألمانيا.. دومينيك راب يكشف سبب عدم رفع بريطانيا قيود الإغلاق

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:48 م
دومينيك راب يكشف
دومينيك راب يكشف سبب عدم رفع بريطانيا قيود الإغلاق
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يكشف سبب عدم قيام المملكة المتحدة برفع إجراءات الإغلاق قريبا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذر وزير الخارجية البريطاني من أن تخفيف القيود الصارمة قبل معادها خطر كبير يقضي على "كل عمل شاق" تم اتخاذه.

وجاءت رسالة راب التحذيرية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لوضع استراتيجية خروج من القيود التي تدمر ملايين الوظائف.

وأشاد الوزير البريطاني بشكل كبير بألمانيا نظرا لاستجابتها للمرض، مع توفير مستويات عالية من اختبار الفيروس المستجد وانخفاض نسبي أعداد الوفيات.

ولكن منذ أن أعلنت أنجيلا ميركل عن تخفيف إجراءات الإغلاق، ارتفع معدل انتشار الفيروس. وهذا يعني أنها معرضة لخطر استئناف النمو السريع.

وأكد راب أن: "الارتفاع الثاني سيضر بشكل كبير بالصحة العامة وسيؤدي إلى المزيد من الوفيات من كوفيد-19، وهذا في حد ذاته سيؤدي إلى إغلاق ثانٍ يسبب المزيد من الآلام الاقتصادية طويلة الأجل.

وأضاف: "لقد قالت المستشارة ميركل علنا ​أنها قد تحتاج إلى إغلاق ثان في ألمانيا إذا استمر معدل الإصابة في الارتفاع".

وتابع: "هذه مخاطرة حقيقية للغاية ومن المهم أن نتابع بعناية المشورة العلمية. ويجب ألا نراهن على التضحيات والتقدم الذي حققناه".

وحاول راب طمأنة البريطانيين بالقول إن هناك "ضوء في نهاية النفق"، مشددا "نحن نعمل على جميع الخيارات المحتملة للمرحلة الثانية ... لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر وعلينا أن نكون حذرين".
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