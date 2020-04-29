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بين الناس

سكان شارع البلسم في المطرية يعانون لغرق البيوت بالصرف الصحي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عبد المسيح عبد المسيح جرجس شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع أحمد حسني المتفرع  من شارع البلسم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة .

وقال عبد المسيح في شكواه إن مياه الصرف الصحي تُغرق المنازل مُنذ أكثر من شهرين وفشلت معها الطرق التقليدية ومن كثرة شكوانا اليومية للخط الساخن للصرف الصحي أصبحوا حافظين لبيانات سكان الشارع جميعًا والشارع بجوار شجرة مريم أحد محطات رحلة العائلة المقدسة التي يتم تطويرها ولكن الشارع غير مُدرج في الخطة كما أخبرنا المهندس المسئول  علمًا بأنهُ عند مرور المُختص برش الشوارع للتطهير ضد وباء كورونا لا يستطيع الدخول للشارع بسب المياه العفنة التي تُغرقه  تُغرق المنازل، فأغيثونا أغاثكم الله ورفقًا بنا كبارا وصغارًا فالناموس والذباب انتشر بشكل كبير في البيوت بما يُهدد بكارثة صحية كبيرة.

للتواصل مع مقدم الشكوى: 01003471971.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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