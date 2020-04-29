ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة

تمكن رجال الإدارة التموينية بكوم حماده بمحافظة البحيرة من ضبط ٣٠٠كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى لدى ١٠ جزارين بالإضافة إلى ضبط أحد الجزارين بالتعدى على رجال الحملة وعدم تمكينهم من التحفظ علي كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى تزن 150 كيلو لحوماً كانت معروضة للبيع.

وكانت الإدارة التموينية بمركز كوم حمادة قد شنت حملة مكبرة للرقابة على محلات الجزارة قادها المحاسب احمد شحاته مشاركة الطب البيطري بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى 10 محلات جزارة بقرى أبو الخاوي، الخريجات، أول كوبري طلاب، ام سعاد ، بندر كوم حمادة، بناحية أبو الخاوي، كفر بولين مذبوحة خارج المحازر وغير صالحة، البريجات





كما تمكنت الحملة من ضبط جزار بناحية الطيرية يقوم بعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر وقام بالتعدي وعدم تمكين الحملة من التحفظ علي اللحوم وقدرها 150 كيلو لحوماً معروضة للبيع.



