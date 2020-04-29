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محافظات

ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:13 م
لحوم غير صالحةة
لحوم غير صالحةة
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جمالات الدمنهورى
تمكن رجال الإدارة التموينية بكوم حماده بمحافظة البحيرة من ضبط ٣٠٠كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى لدى ١٠ جزارين بالإضافة إلى ضبط أحد الجزارين بالتعدى على رجال الحملة وعدم تمكينهم من  التحفظ علي كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى تزن 150 كيلو لحوماً كانت معروضة للبيع.
 
وكانت الإدارة التموينية بمركز كوم حمادة قد شنت حملة مكبرة للرقابة على محلات الجزارة قادها المحاسب احمد شحاته مشاركة الطب البيطري بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى 10 محلات جزارة بقرى أبو الخاوي، الخريجات، أول كوبري طلاب، ام سعاد ، بندر كوم حمادة، بناحية أبو الخاوي، كفر بولين مذبوحة خارج المحازر وغير صالحة، البريجات 

كما تمكنت الحملة من ضبط جزار بناحية الطيرية يقوم بعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر وقام بالتعدي وعدم تمكين الحملة من التحفظ علي اللحوم وقدرها 150 كيلو لحوماً معروضة للبيع.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة
ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكوم حمادة
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