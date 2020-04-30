سكان القنطرة يستغثون من زحام المعدية.. خايفين من كورونا

أرسل القارئ احمد سعيد المقيم بالقنطرة بمحافظة السويس شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي يتضرر فيها من التكدس والازدحام على معدية الأفراد في القنطرة .





وقال سعيد نحن سكان القنطرة نعاني من زحام المعدية شرق لعبور قناة السويس إلى القنطرة غرب، ما يعتبر مخالفة لتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ويساعد علي انتشار الفيروس .





وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة.









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