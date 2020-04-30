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بين الناس

سكان القنطرة يستغثون من زحام المعدية.. خايفين من كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ احمد سعيد المقيم بالقنطرة بمحافظة السويس شكواه الي خدمة بين الناس بموقع صدي  يتضرر فيها من التكدس والازدحام على معدية الأفراد في القنطرة .

وقال سعيد نحن سكان القنطرة نعاني من زحام المعدية شرق لعبور قناة السويس إلى القنطرة غرب، ما يعتبر مخالفة لتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ويساعد علي انتشار الفيروس .

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة. 


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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