عقد اجتماع الشباب القادة بالاولمبياد الخاص المصري عبر الفيديو كونفرانس





عقد الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس عن بعد وترأسه طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري وبحضور طارق محسن مدير برنامج اعداد القادة من اللاعبين ، محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب ، مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة ، مصطفى شوق مدير تكنولوجيا الرياضة وإدارة المسابقات ، وشارك في الاجتماع ١٧ شابا وفتاة من عدد من الجامعات والمدارس منها الجامعة الامريكية، الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، جامعة مصر الدولية ،الكلية الكندية ، جامعة عين شمس ، جامعة حلوان ، جامعة القاهرة ، مدارس بورسعيد الدولية.





واشتمل الاجتماع علي عدد من الموضوعات الهامة منها عرض تقديمى عن المدارس والشباب واقتراح بعض الأفكار الجديدة والتي من الممكن تنفيذها خلال هذه الفترة لضمان استمرار تواصل المدارس والجامعات مع لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى من خلال أنشطة متنوعة ألكترونية.





كما هدف الاجتماع إلي وضع خطة مستقبلية من خلال التواصل مع الشباب القادة، لتنفيذها في مدارسهم وجامعتهم ودعوة مدارس وجامعات آخري جديدة من خلال اصدقائهم بعد انتهاء فترة ازمة فيروس كورونا ، للانضمام للمبادرة المدارس والجامعات الموحدة SNF.





وقد أوصي جميع الحاضرون علي عقد هذا الاجتماع بشكل دورى خلال الفترة القادمة.

عقد مساء اليوم الأربعاء اجتماع لعدد من الشباب القادة من مختلف المدارس والجامعات والمعاهد التى تم التعاون معها سابقا فى احداث برنامج المدارس الموحدة SNF.