إيطاليون يتحدون كورونا بسباق خيول في شوارع باليرمو.. فيديو

انتشر شريط فيديو، اليوم الاربعاء، لسباق خيول غير قانوني في باليرمو الإيطالية، ما يعد خرقا واضحا لإجراءات الإغلاق التي تقوم بها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأظهر شريط الفيديو، عشرات الدراجات البخارية المرافقة لسباق الخيول، التي تجري في الشارع بمدينة باليرمو الإيطالية.





وارتدى المشاركون أقنعة على وجوههم، كما قامت سيارة شرطة بمطاردتهم عقب رؤية الواقعة.





وأعلنت السلطات الإيطالية إجراء تحقيق رسمي للوقوف على المتسبب في ارتكاب هذه الجريمة، عبر القبض على منظمي هذا السباق.





واعتادت مدن إيطالية عدة مثل باليرمو وكاتانيا وغيرهم على استضافة مثل هذا النوع من السباقات غير القانونية، حيث تتراوح قيمة الرهان في هذه السباقات ما بين 50 إلى 5000 يورو.





وأغلقت السلطات الإيطالية البلاد منذ فترة طويلة، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ما اسفر عن الالاف من الضحايا.