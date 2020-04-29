نتائج مبشرة.. سلبية تحاليل الفريق الطبي المخالط لمريض المستشفى التخصصي بجامعة القناة





وأعلنت رئيس الجامعة عن اجراء اختبار لـ٢٥ فردا من الفريق الطبى المخالط للمريض فى المستشفى التخصصى والذي تم تحويله لمستشفي العزل بابو خليفة جاءت نتائج التحاليل سلبيه.





كما وجهت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة تشكيل فريق المراقبة على التعليمات الوقائية، مع تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس لمتابعه تطبيق الإجراءات الوقائيه للطاقم الطبى، مشددة على ان عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية سيواجه بالمساءلة القانونية.





واهابت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة بضرورة تحري الدقة في كافة المعلومات والتي يتم نشرها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والرجوع الي الموقع الرسمي للجامعة او الموقع الرسمي لكلية الطب والمستشفيات الجامعية في التحقق من أية معلومات أو ظهور حالات جديدة منعا لأثارة الرأي العام، مؤكدة حرص الجامعة علي اظهار الحقائق بمصداقيه وشفافية وذلك حرصا علي سلامة المواطنين.

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة الدائم علي سلامة فريقها الطبي المتميز من هيئة تمريض واطباء والذين يعملون ليلا ونهارا لمواجهة فيروس كورونا المستجد .