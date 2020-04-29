تعرف على سيارة حمدان محمد بن راشد المفضلة

تعتبر سيارة مرسيدس جي كلاس متعددة الاستخدامات من فئة SUV الأقرب لقلب الشيخ حمدان بن محمد بن رأشد آل المكتوم الذي تراقبه أعين معجبيه ومحبيه.





وعلى الرغم من قدرته على شراء أي سيارة إلا أن طراز مرسيدس كلاس متعدد الاستخدامات هو الأقرب إلى قلبه وتعتبر واحدة من أقوى وأفضل السيارات من فئة ال suv.





كما يرى محبو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن طراز مرسيدس يليق عليه جدا بسبب حبه الكبير للسفر والمغامرات.





حصلت السيارة بموجب البرنامج التعديلي الجديد على غطاء محرك من ألياف الكربون وفتحات تهوية جديدة والعديد من القطع الأخرى المصنوعة من مادة ألياف الكربون خفيفة الوزن.





وتتميز جي كلاس بفخامة حيث يصل سعرها إلى 95 ألف دولار كما انها تعتبر من أغلى طرازات مرسيدس الشهيرة .



