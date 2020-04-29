العاهل الأردني يحذر من خطورة التسرع في قرارات تخفيف الحظر للوقاية من كورونا

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على أهمية عدم التسرع باتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى التراجع عشرات الخطوات إلى الخلف.





ووفقا لوكالة ""عمون" الإخبارية، شدد الملك عبدالله على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في عملية إعادة الطلبة الأردنيين إلى المملكة وتنظيم حركتهم بشكل واضح.





وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة الطلبة وسلامتهم في أثناء عملية نقلهم.





ولفت الملك عبدالله إلى أهمية ضمان الغلق التام لأماكن الحجر الاحترازي على الأردنيين العائدين.





وأعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 451 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين لقادمين من الخارج.





وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا داخل الأردن اليوم الأربعاء، فيما تم تسجيل اصابتين لسائقين من جنسية عربية على الحدود.