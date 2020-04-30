خناقة من أجل مصر بتعليم النواب.. اللجنة تقر اتفاقية تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع... وعبد الغفار يؤكد: كورونا دفعتنا للإسراع في دخول عالم رقمنة الجامعات وتسليم أبحاث الطلاب بعد العيد

وزير التعليم العالي بالبرلمان:

نسعى لتحقيق أمان الأسرة والمجتمع ولا نصدر قرارات فردية

تخصيص مستشفى بكل جامعة لعزل مصابي كورونا

174 عضو هيئة تدريس من كليات الطب يعملون داخل مستشفيات العزل

الدولة لا تدار بالهاشتاج ولا عبر مواقع التواصل

لا يوجد كتالوج للتعامل مع أزمة كورونا

البحث العلمي سيختلف في العالم بعد أزمة كورونا

اجتهدنا لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب









شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، مشاركة د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي أمس، الأربعاء، لمتابعة إجراءات المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا علي مستوي الجامعات.





بداية الاجتماع رفض الصعود علي المنصة بسبب الزحام عليها، ومع تقليل العدد صعد من أجل استعراض جهود مواجهة الجامعات لكورونا، مؤكدًا أن الدولة لا تدار بالهاشتاج ولا عبر مواقع التواصل، و لا يوجد كتالوج للتعامل مع أزمة كورونا، وأن البحث العلمي سيختلف في العالم بعد أزمة كورونا قائلا "اجتهدنا لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب".





الوزير تحدث أيضا عن أن جائحة كورونا دفعتنا للإسراع في دخول عالم رقمنة الجامعات والقيادة السياسية مهتمة بهذا الملف قائلا:"نسعى لتحقيق أمان الأسرة والمجتمع ولا نصدر قرارات فردية.. تخصيص مستشفى بكل جامعة لعزل مصابي كورونا...174 عضو هيئة تدريس من كليات الطب يعملون داخل مستشفيات العزل".





خناقة الوزير بالبرلمان





شهدت الاجتماع أزمة بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والنائبة إنجي فهيم، حول مسارات التعليم لطلاب الجامعات، والتي جرى اتخاذها في ضوء جائحة كورونا.





كانت البداية حينما أكدت النائبة أنجي فهيم، أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود بين الطلاب، نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية من طالب لآخر، لا سيما أن كثير من المواطنين يحتاجون لدعم مادي في ظل أزمة فيروس كورونا.وقالت موجهة كلامها لوزير التعليم العالي: "صديقة أجنبية سألتني كيف ستقومون بالرقابة على الطلاب في أثناء أدائهم للامتحانات داخل المنازل".





واعترض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على ما أثارته حول قدرة الجامعات المصرية، وقال بغضب: "هذا الكلام لا يصح الجامعات المصرية أفضل الجامعات على مستوى العالم وأنا أشرف أني تخرجت فيها".وطالب عبدالغفار الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، بحذف هذه الكلمة من المضبطة وإلا سيغادر الاجتماع.





وتدخل رئيس اللجنة البرلمانية لتهدئة الأجواء، وطالب النائبة أنجى فهيم بإنهاء حديثها، إلا أن وزير التعليم العالي قال: "هغادر الاجتماع هذا الكلام لا يليق أبدا". وقال وزير التعليم العالي إن مصر ونظامها التعليمي يتمتع بالمصداقية ونتواصل مع البنك الدولي واليونسكو، وهناك اجتماعات تتم مع دول العالم عبر الفيديو كونفرانس؛ للتعرف على الإجراءات التي يجرى اتخاذها واسألي صديقتك الأجنبية عن النظام الذي اتبعته دولتها.





وأضاف: "يجب أن تكوني فخورة بما قامت بِه الدولة قي كل القطاعات الدولة ويجب أن يكون ذلك محل تقدير، والنظام البحثي يحقق العدالة واتبعنا منهج العدل والمساواة وهذا مكفول وتقييم طلبة الجامعات بنفس الكفاءة ولن يضار شخص".





وشهد الاجتماع الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها ٢ مليون و ٩٠٠ الف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنةزالملكيك الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري او مركز دعم الابتكار والاختراع.





ويهدف المشروع لتحسين كفاءة ادارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري و ذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الانترنت.





ويهدف المشروع ايضا لتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري و تدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا

وبحسب الاتفاقية و وفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولي و مكتب براءات الاختراع المصري مسؤولية تنفيذ المشروع و طبقا للخطابات المتبادلة حدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولي و مكتب براءات الاختراع المصري بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٩ المرفق بالخطابات المتبادلة الشروط و الأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما في ذلك مخصصات الميزانية و الجداول الزمنية للتنفيذ و الإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية و الكورية و ذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة في كلا الدولتين.





وتساعد الاتفاقية الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الاليكتروني وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين الي مكتب براءات الاختراع المصري و تدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.





ووفقا للخطابات المتبادلة تتخذ الحكومة المصرية الاجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمركي السريع و الاعفاء من كل من رسوم الموانئ و رسوم الاستيراد و الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المُضافة و غيرها من الضرائب و الرسوم العامة الاخرى المتعلقة بمعدات و اجهزة تنفيذ المشروع.



