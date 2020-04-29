المشردون يستولون على عربات المترو فى نيويورك ويحولونها سكنًا.. فيديو

استولى المشردون في نيويورك على مترو الأنفاق والعربات وحولوها إلى سكن دائم لهم، حتى أنه تم مشاهدة أحدهم وهو يتبرز بإحدى العربات، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) وعدم الخروج من المنزل.





ووفقا لصحيقة نيويورك بوست فقد استخدم المشردون عربات مترو الأنفاق كسكن لهم، وقال مسئولو المدينة إنه يجب وضع حد لهذه الظاهرة والوضع غير المحتمل.





وأكدت سارة فاينبرج الرئيس المؤقت لشركة ترانسيت سيتي ان هؤلاء المشردين بحاجة إلى المساعدة.





وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن المدينة تفتح المزيد من الأماكن لمساعدة المشردين، موضحا انه سيتم تعديل قواعد السلوك المتبعة لاستغلال وسائل النقل العام بأنها للنقل فقط.





وقالت عاملة مترو أنفاق أنها شاهدت رجلا مشردا يتبرز في عربة قطار بعدما استولى عدد كبير منهم على عربات المترو، فيما قالت أنجلينا مالافي أنها عادت إلى العمل بالمترو بعد غياب شهر وتفاجئت بوجودهم، فشعرت بالصدمة والانزعاج.



