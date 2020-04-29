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محافظات

صحة السويس تطهر أماكن ظهرت بها حالات مصابة بكورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:23 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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حسن غنيمة
توجهت لجنة من مديرية الصحة بالسويس برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة، وعضويه الدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائى والدكتورة سوزان جميل مدير عام إدارة الامراض المتوطنة والدكتورة اسماء جابر مدير اداره الوبائيات والترصد، إلى بعض المناطق التى ظهرت فيها الحالات الايجابية الجديدة لفيروس كورونا.

وأكد الدكتور فيصل جودة، انه رصد المخالطين لتلك الحالات وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية معهم وتطهير وتعقيم مناطق إقامتهم، وتلك هي الاجراءات المتبعة مع جميع الحالات السابقة والتى يتأكد ايجابيه التحليل لفيروس كورونا المستجد لاتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى فى تلك المناطق .
 
وأكد وكيل وزارة الصحة، انه شارك في تلك الاجراءات مجموعة من الاطباء للتقصى ورصد الحالات المخالطة والقيام بالاجراءات الخاصة بالمواطنين مثل العزل المنزلى او غيره وفقًا لبروتوكول وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه وفريق مشكل من اداره الامراض المتوطنه للتطهير والتعقيم للاماكن للحد من انتشار الفيروس وبالتالى تقليل فرص الاصابه وايضًا فريق من المراقبين الصحيين من اداره الطب الوقائى لعمل اجراءات التقصى والعزل.

وأوضح أن تلك الاجراءات تاتي وفقًا لما هو متبع فى جميع الحالات الايجابيه السابقه والحالية.

رافقت اللجنه قوه تأمين من مديريه الأمن للمساعده فى تنفيذ وتطبيق التعليمات الطبيه التى توصى بها اللجنه   . 

وسبق أنا أعلنت مديرية الصحة بالسويس اليوم الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، من بينهم  حالة إيجابية جديدة و3 حالات مخالطين لمصابين بفيروس كورونا. 

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، ظهر اليوم ٣ حالات ايجابيه مخالطين لصقاء لحالات ايجابيه سابقه، واحدى تلك الحالات كانت تخضع للعزل المنزلى والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديريه الصحة الحالات.
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