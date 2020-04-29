اقتصادي: دعم جانب صندوق النقد الدولي لن يؤثر علي المواطنين ومصر لها 2.8 مليار دولار.. فيديو

قال هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المجتمع الدولي يمر بظروف استثنائية، لافتا إلي أن الظروف الحالية تؤثر علي الاقتصاد الدولي

وأوضح وجود أكثر من 95 دولة تطالب بمساندة دولية عاجلة من صندوق النقد الدولي حتى الآن.





وأضاف هشام ابراهيم، خلال مداخلتة الهاتفية علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن برامج التمويل التى يقدمها صندوق النقد الدولي قبل الازمة الحالية تختلف تماما عما يتم تقديمة حاليا من برامج مساندة نقدية، لافتا إلي أن مصر لديها حقوق داخل صندوق النقد الدولي يقدر بحوالي2.8 مليار دولار.





وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر يجب أن تستفيد من حقوقها فى صندوق النقد الدولي الفترة الحالية، لافتا إلي أن برامج صندوق النقد الدولي الحالية لن تؤثر علي المواطنين، مشيرا إلي أن هذا النوع من البرامج غير مقترن بأى ضوابط اصلاحية أو اجراءات تقشفية.





وأشار إلي أن مصر تعد من ضمن الدول التى تأثرت بفيروس كورونا، لذا كان من الطبيعي أن تحصل مصرعلي مساندة ودعم من جانب صندوق النقد الدولي.



