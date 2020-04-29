مسلسل بـ100 وش الحلقة 6.. نيللي كريم وآسر ياسين يخططان للاحتيال على بنك

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل بـ100 وش المعروض على قناة الحياة، بقبول عمر الذي يجسده أسر ياسين العمل مع سكر التي تجسدها نيللي كريم،وبدأوا على الفور التحضير لأول عملية سرقة.





وضم عمر شقيقتة التى تجسدها الفنانة علا رشدي إلى الفريق الخاص بالسرقة، ولتكون المسئولةعن تغيير أشكالهم، قبل أن يذهبول من أجل الاحتيال على أحد البنوك لسرقة أموال أحد الأشخاص.





مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.