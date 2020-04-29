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ديني

لماذا سُمي سيدنا إبراهيم بـ خليل الرحمن؟

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:13 م
لماذا سمي سيدنا إبراهيم
لماذا سمي سيدنا إبراهيم بـ خليل الرحمن
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه بعد أن نبعت زمزم وتحولت لبئر بدأت الطيور تأتي إلى المكان  وكان هناك قبائل جرهم وثمود في الجزيرة العربية، فلما رأت قبيلة جرهم الطيور عرفت أن هناك ماءً،  مضيفا:  جاءت "جرهم" ووجدوا السيدة هاجر قالوا لها هذا ماؤكِ لكن لو أردت أن تستأنسي بنا  فقالت لا بأس، وعاشوا في هذا المكان".


وأوضح " جمعة: خلال برنامجه " أرض الأنبياء، والذي يذاع على الفضائية المصرية، ان سيدنا ابراهيم سمي بخليل الرحمن لأن حب الله تخلل في كيانه، كالاسفنج التي تتشبع ماء،  كان محبا لله سبحانه وتعالى إلى درجة الخلة.


قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن السيدة سارة - عليها السلام- هي من دفعت سيدنا إبراهيم- عليه السلام- للزواج مرة أخرى؛ فهو لم يكن يريد ذلك لأنه كان يحبها- فوق الوصف- ولم يكن يصر على الإنجاب ولكن من أرادت ذلك هي السيدة سارة لبناء أسرة متكاملة.


وأضاف " جمعة" خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن الأقرب إلى ما نقل من العلم أن السيدة هاجر - عليها السلام- أهداها ملك لسيدها إبراهيم- عليه السلام - وهما مغادران مصر من خليج السويس، مرورًا بأرض سيناء المباركة وقبل وصولهما إلى الأراضى المقدسة وليس كما نقل من الروايات بأن السيدة سارة- هي من أهدتها لسيدنا إبراهيم لإنجاب الولد الذى حرما منه، أو ما ورد بأن سيدنا إبراهيم هو من اشتراها، وأنها أسيرة في هذا الوقت. 


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه يرجح كون زواج سيدنا إبراهيم - عليه السلام- من السيدة هاجر كان في مصر أكثر من رواية كونه بعد الرحيل؛ لأنه لا يوجد مساحة زمنية بين الإهداء والحمل؛ فالمتتبع للأحداث يجد أن أمر الزواج تم بسرعة فائقة.


وأشار الدكتور على جمعة الى أن النسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كان من السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل ، أبو العرب وجد النبي - صلى الله عليه وسلم-، والصهر مع مارية القبطية عندما أسلمت وتزوجت النبي - عليه الصلاة والسلام- وأصبحت أم ولد، ولحقت بأمهات المؤمنين.
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