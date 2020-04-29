الطويسي: مهرجانات ثقافة الأردن تطل من خلال الفضاءات الإلكترونية

قال وزير الثقافة الأردني د. باسم الطويسي أن الوزارة مستمرة في إنعاش الحالة الثقافية ومدها بمنتجات ثقافية جديدة، موضحا ان الوزراة ستعلن قريبا مواعيد ومعايير المشاركة في مهرجانات المسرح والاغنية الأردنية المتوقع ان تنظم في شهري أغسطس وسبتمبر القادمين مع الحفاظ على شروط التباعد الاجتماعي التي قد تصل الى اقامة المهرجانات بدون جمهور فعلي في اماكن العروض، وان تطل هذه العروض على الجمهور من خلال المنصات الثقافية الرقمية والبث التلفزيوني، انسجاما مع شروط التباعد الاجتماعي.

واضاف وزير الثقافة إن الظروف الاستثنائية الراهنة لوباء كورونا المستجد قد خلقت واقعا جديدا للحالة الثقافية في الأردن ، كما أن هذه الحالة تطلبت تقديم الخدمات الثقافية بطرق إبداعية حديثة وفق محددات التباعد الاجتماعي الذي تتطلبه الصحة العامة ، مشيرا الى ان هدفنا اليوم ان نصل الى جمهور وان نحمي قطاع الثقافة والفنون والعاملين فيه من خلال مد المشهد الثقافي باعمال ثقافية وفنية جديدة وبجودة عالية، ولو بطرق جديدة في الوصول الى الجمهور .

ودعا د. الطويسي، جمهور المسرح والفعاليات الفنية الجماهيرية أن يطور أدوات التلقي والمشاهدة والمتابعة التي توفرها الفضاءات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأشاد د. الطويسي بوعي الجمهور الأردني وشغفه وحجم تفاعله مع الخدمات والمسابقات التي تقدمها الوزارة ، مستدركا أن الوزارة تسعى لحماية الثقافة ومساندة العاملين في قطاع الثقافة والفنون.

يشار إلى أن الوزارة كانت أعلنت عودة المهرجانات التي تقيمها ، وخصوصا مهرجانات المسرح، ومهرجان الأغنية الأردنية الذي يساهم في الكشف عن المواهب ويحفز الإبداعات، ويعزز الهوية الوطنية، ويتيح للفائزين تقديم إنتاجاتهم الموسيقية والغنائية على مستوى الوطن والبلدان العربية.العربية.