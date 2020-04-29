محافظ الفيوم يتفقد ورش صناعة بوابات التعقيم الذاتي بمجمع التعليم التكنولوجي بدمو

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، ورش صناعة بوابات التعقيم الذاتي بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل التابع لصندوق تطوير التعليم بدمو" المدرسة الإيطالية"، للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.





واستمع محافظ الفيوم خلال الزيارة لشرحٍ من القائمين على صناعة بوابة التعقيم الذاتي، بكيفية صناعتها، وآليات عملها، والأدوات المستخدمة في تنفيذها، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يأتي في إطار الاجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، لكافة العاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، خلال الفترة القادمة من خلال توفير بوابات تعقيم ذاتى بكافة المصالح والمؤسسات.





وأشاد محافظ الفيوم بدقة تصنيع بوابات التعقيم، وبالجهود المبذولة من قبل مسئولي التعليم بالمجمع التكنولوجي موجهًا بتوفير الدعم الكامل للقائمين على العمل بالورش من طلاب وأعضاء هيئة تدريس لصناعة أكبر قدر منها بمختلف القطاعات والمؤسسات، للتصدى والحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد .





وأشار المحافظ إلى أن عملية التعقيم الذاتي تتم خلال 5 ثوانٍ، موضحًا بأن فريق العمل بورش صناعة بوابات التعقيم الذاتي يستهدف تصنيع 40 بوابة خلال الشهر الواحد، لافتًا الى العمل على أن تكون صناعة بوابات التعقيم الذاتى أحد المشاريع المهمة بالمحافظة.



