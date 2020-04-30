استجابة للأهالي.. المصريين الأحرار يكثف أعمال التعقيم بكفر الدوار

كثف حزب المصريين الأحرار بأمانة كفر الدوار اعمال التعقيم والتطهير في منطقة الوكيل بكافة المنشآت والمباني والمنازل، وذلك عقب استغاثة الأهالي بالحزب بعد ظهور إصابات بالفيروس.

ويواصل الحزب الحملة المبكره لاعمال التعقيم بناءًا علي توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة أحمد حموده، القائم بأعمال أمين محافظة البحيرة.





وشهد اعمال التعقيم بمنطقة الوكيل حضور عبد الناصر نعيم أمين الحزب بمركز كفر الدوار، وعبده الفرلي أمين التنظيم، ومسئول الإعلام رامي العاصي.





وعقب تنسيق مع الجهات التنفيذية لتواجد ابناء الحزب ومعدات الرش خلال فترة الحظر واصل الحزب علي مدار يومين اعمال التعقيم عقب الإفطار وحتي السحور





وقال عبد الناصر نعيم امين المركز، ان تحركات الحزب إيمانًا بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة والحفاظ على حياة المواطنين وخوفًا علي الأهالي بكفر الدوار.



