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محافظات

محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:18 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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نبيل ابو السعود
قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حملة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية على الطريق الدائري، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والعقيد عبد الحميد حمدي مدير إدارة شرطة المرافق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظه الفيوم، انه خلال عودة المحافظ من تفقد مجمع التعليم التكنولوجي بدمو، رصد تلك التعديات على الأراضي الزراعية، ووجه بإزالتها فورًا.

وأضاف أن حالتي التعدي إحداهما ببناء لمطعم وكافيه بمدخل قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، بمساحة 10 قراريط، والأخرى ببناء أسوار على مساحة 12 قيراط على الطريق الدائري، بهدف تقسيمها تمهيدًا للبناء عليها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وخلال الحملة، أشار محافظ الفيوم، أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدوله، في إطار القانون إرساءً لسيادة الدولة.

وأشار المحافظ أن تلك الحملات مستمره في كافه أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات، مشددًا على الحصر الدقيق لمختلف التعديات بشتى أنحاء المحافظة لاتخاذ اللازم حيالها قانونًا.
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