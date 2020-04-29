مطلوب تدريس قصة أحمد المنسى للطلاب.. برلماني: مسلسل الاختيار وثيقة مهمة للتفرقة بين الخيانة والوطنية

وصف النائب سيد ابو بريدعه، عضو مجلس النواب، مسلسل الاختيار بالوثيقة المهمة للتفرقة بين الخيانة والوطنية، قائلا "التحية لروح البطل أحمد المنسى وأمثاله والجحيم للمجرمين ومن دعمهم" .





وأضاف ابو بريدعه في بيان له اليوم الأربعاء، إن تجسيد شخصية الشهيد البطل احمد المنسي جعلت من يشاهد العمل الفني من الشباب الصغير يتمنى ان يصبح بطلا مثله ويدافع عن اهله وبلده ويصون الشرف والعرض، مشيرا إلى أن الجمهور ينتظر المسلسل بشغف من أجل معرفة بطولات المنسي في حماية بلده، كما يكشف العمل وجه الإرهابي هشام عشماوي والجماعات الإرهابية التي كانت تخريب مصر، ولكن الأبطال أمثال المنسي هم الدرع الذي تصدي لهم.





وطالب ابو بريدعه من وزارة التعليم وضع قصة المنسي وبطولاته في كتاب لتدريسه في المراحل التعليمية المختلفة، لغرس الوطنية وحب الوطن في نفوس الطلاب.



