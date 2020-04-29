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برلمان

مطلوب تدريس قصة أحمد المنسى للطلاب.. برلماني: مسلسل الاختيار وثيقة مهمة للتفرقة بين الخيانة والوطنية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:01 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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فريدة محمد
وصف النائب سيد ابو بريدعه، عضو مجلس النواب، مسلسل الاختيار  بالوثيقة  المهمة للتفرقة بين الخيانة والوطنية، قائلا "التحية  لروح البطل أحمد المنسى وأمثاله والجحيم للمجرمين ومن دعمهم" . 

وأضاف ابو بريدعه في بيان له اليوم الأربعاء، إن تجسيد شخصية الشهيد البطل احمد المنسي جعلت من يشاهد العمل الفني من الشباب الصغير يتمنى ان يصبح بطلا مثله ويدافع عن اهله وبلده ويصون الشرف والعرض، مشيرا إلى أن الجمهور ينتظر المسلسل بشغف من أجل معرفة بطولات المنسي في حماية بلده، كما يكشف العمل وجه الإرهابي هشام عشماوي والجماعات الإرهابية التي كانت تخريب مصر، ولكن الأبطال أمثال المنسي هم الدرع الذي تصدي لهم. 

وطالب ابو بريدعه من وزارة التعليم وضع قصة المنسي وبطولاته في كتاب لتدريسه في المراحل التعليمية المختلفة، لغرس الوطنية وحب الوطن في نفوس الطلاب. 

وأوضح عضو مجلس النواب، إنه على وزارة الثقافة تكليف احد الفنانين لعمل تمثال للشهيد المنسي، تخليدا لبطل كان مصاحب الموت ولا يخاف منه، حيث كان مقاتل من طراز فريد.
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