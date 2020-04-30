روشتة برلمانية للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب باجراءات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى استلام الاقماح من المزارعين وفى مقدمتها تحديد سعر مناسب ومرضي للمزارعين لموسم 2020 واعلي من الاسعار العالمية في الوقت الراهن حيث حددت الحكومه سعر 700جنيه لاردب القمح درجة نقاوة 23.5 و685 جنيها كسعر للاردب درجة نظافه 23 و670 سعر اردب القمح درجة نقاوة 22.5 في زياده عن الموسم الماضي بـ15 جنيها للاردب.





ووجه " مرشد "، التحية للحكومة التى حرصت على ان يصرف المزارعين ثمن الاقماح خلال مدة 48 ساعه من تاريخ تسليم الاقماح وسهلت اجراءات نقل الاقماح وخصصت بعض الشون القديمة المطورة والقريبة من الزراعات كمراكز لتجميع الاقماح للتيسير علي المزارعين التي تبعد عنهم الصوامع الحديثة مؤكدا ان غالبية هذه الاجراءات كانت مطالب جماعية لاعضاء مجلس النواب.





وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة اتباع نفس اسلوب الاقماح وتطبيقه على جميع المحاصيل الزراعية الاساسية الاخرى من خلال تحديد اسعار مناسبة لاستلام المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الاسعار العالمية للمحاصيل الزراعية مؤكدا ان تحقيق هذه الشروط سيجعل جميع المزارعين يقبلون على زراعة المحاصيل الزراعية الاساسية.





وتوقع النائب عاصم عبد العزيز مرشد ان تطبيق الحكومة لمثل هذه السياسات سيحقق لمصر خلال السنوات القليلة القادمة ليس تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاساسية وفى مقدمتها القمح ولكن سيؤدى لان تكون مصر واحدة من اهم الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية.