AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

روشتة برلمانية للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:30 ص
اراضي زراعية
اراضي زراعية
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب باجراءات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى استلام الاقماح من المزارعين وفى مقدمتها تحديد سعر مناسب ومرضي للمزارعين لموسم 2020 واعلي من الاسعار العالمية في الوقت الراهن حيث حددت الحكومه سعر 700جنيه لاردب القمح درجة نقاوة 23.5 و685 جنيها كسعر للاردب درجة نظافه 23 و670 سعر اردب القمح درجة نقاوة 22.5 في زياده عن الموسم الماضي بـ15 جنيها للاردب.

ووجه " مرشد "، التحية للحكومة التى حرصت على ان يصرف المزارعين ثمن الاقماح خلال مدة 48 ساعه من تاريخ تسليم الاقماح وسهلت اجراءات نقل الاقماح وخصصت بعض الشون القديمة المطورة والقريبة من الزراعات كمراكز لتجميع الاقماح للتيسير علي المزارعين التي تبعد عنهم الصوامع الحديثة مؤكدا ان غالبية هذه الاجراءات كانت مطالب جماعية لاعضاء مجلس النواب.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة اتباع نفس اسلوب الاقماح وتطبيقه على جميع المحاصيل الزراعية الاساسية الاخرى من خلال تحديد اسعار مناسبة لاستلام المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الاسعار العالمية للمحاصيل الزراعية مؤكدا ان تحقيق هذه الشروط سيجعل جميع المزارعين يقبلون على زراعة المحاصيل الزراعية الاساسية.

وتوقع النائب عاصم عبد العزيز مرشد ان تطبيق الحكومة لمثل هذه السياسات سيحقق لمصر خلال السنوات القليلة القادمة ليس تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاساسية وفى مقدمتها القمح ولكن سيؤدى لان تكون مصر واحدة من اهم الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى إنتاج للقمح هذا الموسم.. الفلاحين تزف بشرى للمصريين

عضو زراعة النواب تطالب بحظر تصدير 4 محاصيل مهمة بسبب كورونا

بالتنسيق مع الحكومة.. زراعة النواب تدرس الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة.. وبرلمانيون: حظر المحاصيل الاستراتيجية ضرورة.. ومطالب بفرض الرقابة على الاسواق

الذهب المنثور يعانق أيادي الفلاحين.. محصول قمح مبشر بالخير بالإسماعيلية

الفلاحين: أسعار القمح هذا العام مرضية

توريد 170 طن قمح لصوامع سوهاج

ترشيحاتنا

هو إحنا في حضانة.. محمد هنيدي: لم أنتقد محمد عادل إمام

أخبار الفن.. تفاصيل عرض برنامج رامز جلال بعد وقفه.. شبيهة ليلى علوي تقلب تويتر

تامر هجرس: مراتي مزة ولازم أفرجها للناس.. فيديو

في ظروف غامضة.. انتحار رجل أعمال هندي من الطابق الـ 14 في دبي.. تفاصيل

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور

بعد تحقيقه نتائج واعدة.. هكذا علقت منظمة الصحة العالمية على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته