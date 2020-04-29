سياسي: يجب اتخاذ إجراءات أكثر حدة دوليًا للتصدي لكورونا.. فيديو

قال بشير الحسن، الباحث السياسي، إن عدد مصابي فيروس كورونا عالميا مرتفع للغاية، فهناك أكثر من 3 ملايين مصاب بفيروس كورونا حول العالم، لافتا إلى وجود 212 ألف حالة وفاة بالفيروس فى العالم، بالإضافة إلي مليون حالة شفاء.



وأضاف بشير الحسن، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن كل الإجراءات التي تقوم بها دول العالم من غلق اقتصادى وغيرها ليست كافية للقضاء علي هذا الفيروس، متابعا: يجب أن يكون هناك إجراءات أكثر حدة من قبل الدول، بالإضافة إلى ضرورة إلتزام الشعوب بها.



وأوضح الباحث السياسي، أن دول اوروبا الذين يعدون مصدرا للوباء يقومون حاليا بالتعايش والتكيف مع فيروس كورونا، والتعامل مع تأثيره على القطاعات المختلفة بها.



وأشار إلي أن إسبانيا اعلنت امس انها ستضع خطة رباعية لمدة 8 أسابيع، وذلك من أجل الخروج بالبلاد إلي ما يعرف بـ"الوضع الطبيعي الجديد".



وأكد علي أن فيروس كورونا أثبت أن الولايات المتحدة تدمج ما بين قوة وعظمة الدولة وهشاشتها فى وقت واحد، لافتا إلي أن الولايات المتحدة وبالرغم من ثرائها المادي والعلمي إلا أنها مازالت ثابتة وجامدة أمام جائحة فيروس كورونا.