AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول رحلة استثنائية تقل 142 من المصريين العالقين بفرنسا لمطار مرسى علم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:47 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى وصول رحلة استثنائية مساء اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة باريس بفرنسا إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة "إير كايرو" وتحمل رقم  sm2102، لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 
وأضافت المصادر أن الرحلة من المقرر أن تصل اليوم وتقل 142 راكبًا مصريا، وفور وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم من المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج .

 
وكانت قد بدأت وزارة الطيران المدنى تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجارى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد .

 
وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لإعادة مصريين من الخارج حتى نهاية إبريل

5 رحلات طيران استثنائية تنقل المصريين العالقين في 6 دول .. الجمعة

5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في 6 دول

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

ركاب 4 رحلات من المصريين العالقين بالخارج ينهون إجراءات عودتهم..شاهد

رحلة استثنائية.. وصول المصريين العالقين في الجزائر وبرشلونة لـ مطار مرسى علم

ترشيحاتنا

بعد 3 شهور من وباء كورونا.. الصحة العالمية تقدم كشف حساب وتعلن معلومات جديدة للمرة الأولى

الساعة بـ 5 آلاف.. ضبط شبكة دعارة تديرها روسية بـ القاهرة الجديدة فى نهار رمضان

مش البنطلون بس.. 5 أسباب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

حسام حسن ينقلب على الأهلى ويغازل الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو

خطوات لتنظيم أكلك فى رمضان لإنقاص الوزن

في عيد زواجهما التاسع.. 20 صورة تجسد حب الأمير ويليام و كيت ميدلتون