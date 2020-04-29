لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى وياسمين رئيس.. والضحية تنهال عليه ضربًا

وقعت الفنانة ياسمين رئيس، الضحية رقم 6 لمقلب رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









قدم رامز جلال ضحيته الليلة على إنها فنانة عاشقة للوسط الفني والسينما، وقررت تعتمد على موهبتها، مشيرا إلى أنها وضعت قدميها على سلم الفن عندما تزوجت من مخرج، ووصف رامز جلال ضحيته بـ «عطر الدراما واسانس السينما كولونيا الفن»، مضيفا أن في ناس بتقول عليا شيطان وناس بتقول ابليس وانا مظلوم وكل الحكاية اني بحزر وبحب التأسيس .









قال الفنان رامز جلال إن ضيفة برنامجه اليوم هي الفنانة ياسمين رئيس، موضحًا أن الحلقة رائحتها حلوه لان الفنانة أسمها ياسمين، مرددا: ياسمين رئيس تزوجت من مخرج وبعد ذلك اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع، والنهارده جايبين لكم ياسمين رئيس .. خلى خنقق واسع يا ياسمين أحسن اعبيكى فى كيس.. صباح القمصان الكوروشيه يا ياسمين".









هاجمت الفنان ياسمين رئيس الفنان رامز جلال بعد أن أوقعها فى مقلبه، وقالت ياسمين: "أنا كده كده هتفك من الكرسي وهتعرف أنا هعمل فيك ايه يا حبيبي، وقام ياسمين بالبصق إمام رامز .. انا مش كيوت يا حبيبي وقالت له عايز ارجع يا رمز خلاص تعبت".









أطلقت الفنانة ياسمين رئيس، صرخات كثيرة خلال استضافتها ببرنامج رامز مجنون رسمى، وقد قام رامز بالضغط عليها من خلال اظهار ثعبان، وهاجمت الفنان ياسمين رئيس الفنان رامز جلال بعد أن أوقعها فى مقلبه، وقالت ياسمين: " انا كده كده هتفك من الكرسي وهتعرف أنا هعمل فيك ايه يا حبيبي، وقامت ياسمين بالبصق أمام رامز.. انا مش كيوت يا حبيبي وقالت له عايز ارجع يا رمز خلاص تعبت".









سخر رامز جلال من ملابس ضحيته اليوم ياسمين رئيس قائلا «صباح القمصان الكروشيه، ايه اللي انتي لبساه ده ياسمين، انتي لابسه قيمص عبد العال، وهل ده قميص ده ولا ستارة»، وعلق رامز جلال على طريقة تعامل ياسمين رئيس أثناء دخوله الاستوديو و طلباتها الكثيرة من فريق العمل : «ياسمين فاكرة نفسها عندها سيكشن في تجارة عين شمس »، واللي مدلدل من النظارة دي سلسلة ولا سيرد خيل.









تفاجأت الفنانة ياسمين رئيس عندما شاهد الفنان رامز جلال ببرنامجه رامز مجنون رسمي، وقالت : " أه ياقلبي.. انت هنا ليه.. استنه بس..الله يخرب بيتك .. انا اتخضيت لما شوفتك.. ودخلت ياسمين فى حالة ضحك ".





قام الفنان رامز جلال بإطلاق كلمة خارجة فى حق الفنانة دينا الشربينى و ياسمين رئيس وقال رامز : انتى عامله فيها يا ياسمين البنت الصايعة وتاخدى دينا الشربينى وتروحوا ترقصوا كي كي وتروحى المهرجان ببجامة".









دخلت الفنانة ياسمين رئيس في وصلة من الصراخ الشديد والسباب لرامز جلال؛ بسبب استفزازه لها، مضيفة: «انا مش كيوت، نزلني بسرعة وبعدين هنتكلم، وانا مش هفضل على الكرسي ده كتير، أول ما تفكُّوني هتشوف هعمل فيك ايه»، وأجبر رامز جلال ياسمين رئيس على الغناء بعد تنفيذ المقلب الذي أعده لها في برنامج «رامز مجنون رسمي»، قائلا : «مش انتي عاملة فيها مجنونة ودماغك طاقَّة».







