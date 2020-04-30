بعدما أفسدتها كورونا.. كيف تفننت الأسر لإحياء لمة رمضان بعيدا عن التجمعات؟

على مدار قرون من الزمان، كانت لمة الأسرة في شهر رمضان من أكثر العادات والطقوس التي تحرص عليها الأسر، ولما لا وهو الشهر الذي ينتظره الجميع من العام للعام لتجتمع الأسرة والأهل والأحباب على مائدة الافطار.





اللمة التي كانت من أهم العادات والتقاليد الجميلة التى تعود عليها الشعب المصري في شهر رمضان المبارك، ولكن مع تغير الظروف وانتشار وباء كورونا المستجد كوفيد١٩ حدث مالم يكن فى الحسبان فعزل فيروس كورونا الجميع فى منازله وحرم الاسر من لمة العيلة التى كانت تجمعها فى عزومات رمضان سنويًا والتى كان لها بريق دائم وقيمة وجدانية يحرص الجميع على الاهتمام بها وعدم نسيانها.





فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في تلك الايام والذي تم توصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية على انه جائحة، اصبح عدوا اساسيا للمة شهر رمضان، بعدما اثبتت الدراسات بضرورة تجنب التجمعات واللمة لاعتبارها تربة خصبة لانتشار فيروس كورونا.





ظهور فيروس كورونا اصبح بمثابة اللهو الذي افسد على الاسر طقوسها في شهر رمضان واعتبر بمثابة العدو الخفى الذي حرم الاسر من ممارسة أهم عاداتها وتقاليدها مع لمة العائلة فى عزومات شهر رمضان.





ففى البداية أكد الدكتور محمد اللافى علام بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور وعضو المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ان الدراسات النفسية الحديثة أثبتت أن تجمع الأسرة و العائلة لها تأثيرات إيجابية على جميع أفراد الأسرة.





وأشار إلى أن عزومة رمضان كانت على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تقوى العلاقات الأسرية وتجمع العائلة التى لا تجتمع طوال العام.





وقال إنه مع إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ أصبح فيروس كورونا العدو الأساسى للمة والتجمعات فبالتالي حرمنا من عزومات شهر رمضان وجعلنا ملتزمين بافطارنا المحدود مع أفراد أسرتنا





وتقول نهى على العدوي، ام لأربع أبناء :" أنها نشأت وتربت منذ صغرها على اللمة مع العائلة طوال شهر رمضان سواء كانوا معزومين أو عازمين، وهى حزينة جدا لان إنتشار فيروس كورونا حرمها هى وأبنائها من لمة رمضان، وكنا كل يوم نخرج فى عزومات ونجتمع بأهلنا ونتونس بهم، لكن الوباء قطع علينا كل اللقاءات والزيارات والتجمعات التى كنا قد تعودنا عليها؛ لكى نعلمها لأولادنا حتى يتوارثونها".





أما رضا محمد فتحى، مطلقة ولديها ٣ بنات، فقالت "أنها كانت تقضى أول يوم رمضان مع والدتها فى عزومة كبيرة مع باقى أشقائها وأقاربها"، مضيفة "كان أول يوم رمضان بالنسبة لنا مثل العيد بالضبط حتى نقرب أبناءنا وأبناء العائلة من بعضهم؛ ليتعلموا أهمية صلة الرحم ويحافظوا عليها".





واكدت شيماء أحمد ، موظفة متزوجة ولديها ولد وبنت و أنها أكبر أخواتها ويتيمة الأب والأم، أنها منذ رحيلهما وهى تقوم بدورهما مع شقيقاتها، وكانت تجمعهم دائمًا فى منزلها، ويتبادلون العزومات؛ للم الشمل طوال شهر رمضان، إلا أنها تخشى حاليًا القيام بدور الأب والأم؛ حرصًا على صحة وسلامة أبنائها واخواتها، ولكنها عندما تقوم بإعداد أنواع من الأكلات اللى يحبها شقيقاتها؛ ترسل اطباق منها لهم فى منازلهم".





وفى نفس السياق أكد أحمد مصطفى عمر انه وأسرته كانوا يعتبرون شهر رمضان فرصة كبيرة ليقربهم أكثر للأقارب والأصدقاء التى تشهد حوارات ودردشات وضحكات خلال العزومات، ولكننا ابتلينا فجاة بفيروس كورونا ليحرمنا من اجمل الاوقات واللحظات فى هذه الأيام المفترجة ".



