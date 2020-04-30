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أخبار البلد

اليوم.. الأعلى للإعلام يعلن تقرير الأسبوع الأول لمخالفات الدراما الرمضانية

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:01 ص
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعلن لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، تقرير الأسبوع الأول للملاحظات والمخالفات التي تم رصدها فى الأعمال الدرامية.

ومن المقرر أن يشمل التقرير إحصاء بالملاحظات والمخالفات التي وقعت فيها الأعمال الدرامية المعروضة خلال الشهر التفضيل ويحتوى على تفريغ للتقارير الفنية التى أعدتها اللجان المختلفة المكلفة بمتابعة كافة الأعمال.

ويتضمن التقرير رسم بياني للمعايير الـ17 ومنها السب والقذف، ألفاظ خادشة للحياء، عدم احترام اللغة العربية، عنف غير مبرر،عنف ضد المرأة، التدخين، شرب مخدرات وغيرها كما تشير التقارير الأولية لعملية رصد مخالفات المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، إلى التزام أغلب الأعمال الدرامية، بثلاثة فواصل إعلانية في الحلقة الواحدة ،الذى يتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق.  
 
من جانب آخر تواصل لجان الرصد والمتابعة والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عملها لليوم السابع على التوالى، وتعد الآن تقرير الأسبوع الأول بكافة الملاحظات والمخالفات.
 
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان المجلس تعد الآن التقرير الأول للأسبوع الأول من شهر رمضان، حول كافة الملاحظات والمخالفات التى وقعت فيها الأعمال الدرامية.
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