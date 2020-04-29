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ثقافة

الثقافة السورية تطلق مبادرة إلكترونية لتنسيط الحراك الإبداعي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:00 م
مديرية ثقافة ريف
مديرية ثقافة ريف دمشق
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جمال الشرقاوي

أقامت مديرية ثقافة ريف دمشق بسوريا، مبادرة إلكترونية لتنشيط الحراك الثقافي بمشاركة شعراء وأدباء سوريين في إطار مواصلة العمل الثقافي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

 

ويتضمن الأسبوع الثقافي الإلكتروني الأول مجموعة من الأمسيات الشعرية المتنوعة إضافة إلى المحاضرات والتي تعرض عند الخامسة مساءً يوميًا من خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

 

تأتي المبادرة لتكون جزءا من حملة الثقافة عن بعد التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، كإجراء إحترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد، وشملت كل المؤسسات والمديريات التابعة لها.

 

ويهدف الإسبوع الثقافي الإلكتروني المنوع إلى إبقاء الجمهور على تواصل مع الأنشطة، وأبدى العديد من الشعراء والأدباء والباحثين استعدادهم للمشاركة والتواصل مع الجمهور.

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