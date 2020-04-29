بسبب الانهيار الاقتصادي.. تجدد الاشتباكات وحرق مصارف في لبنان

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية في نبأ عاجل لها، بتجمع عدد من المتظاهرين أمام مصرف لبنان في الحمراء احتجاحًا على ارتفاع سعر صرف الدولار والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة.





كما نشرت الصحيفة، مقطع فيديو، يوضح عددا من المتظاهرين في صيدا والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في صيدا.





ورشق بعض منهم المبنى بالحجارة والمفرقعات النارية، إضافة إلى رمي قنابل المولوتوف ما أدى إلى اشتعال بعض النوافذ في المصرف.





فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الجيش اللبناني في طرابلس.



