أحمد خالد صالح يعلق على ظهوره في مسلسل الاختيار.. شاهد

شارك الفنان احمد خالد صالح بمجموعة من الصور له من كواليس ظهورها بمسلسل الاختيار الذي يسجد حياة أبطال القوات المسلحة في سيناء.



وعلق أحمد خالد صالح على الصور قائلا: "الاختيار مخليني مفتقد منصور القناوي جدًا. مبروك لكل صناع هذا العمل المشرف العظيم وكل الي شارك فيه. #منصور_القناوي #الاختيار".



وانهالت علية التعليقات من متابعيه وجاءت بين "عالمي بجد" و"الف مبروووووك تسلم أيديكم على المجهود" و"والله انتم شرفتوا جيل كامل" و"حاجة تشرف الصراحة".



ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي يتم عرضة خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏