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البابا تواضروس: المشروعات الأخيرة في سيناء ستجذب إليها الاستثمارات..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:57 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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محمود محسن
أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن سيناء تعد أرض الفيروز ، كما أنها صندوق من الذهب وكنز فتربط بين الماضي والحاضر ، مضيفا أن المشروعات الأخيرة في سيناء ستجذب إليها الاستثمارات. 

وأشار " البابا تواضروس " خلال لقاء ببرنامج " رأى عام" عبر فضائية " تن" إلى أن هناك اهتماما كبيرا يها من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية ، موضحا أن سيناء منطقة ساحرة وآسرة وفيها بركة عظيمة.

وأوضح "بابا الاسكندرية" أن مصر لها بركة مميزة تأتى من موقعها ولها الخصوصية وكأنها لوحة جميلة مرسومة ، متابعا " العائلة النقدسة جلست فيها ٣ سنوات ونصف".


ونوه إلى ان مصر لها مكانة مميزة في الكتب المقدسة والقرآن ، قائلا :"حضرت عرضا مسرحيا بأمريكا يوضح عظمة الفراعنة" .


وقال إن مصر في نشأتها الطبيعية هناك رباط قوى بين المواطن والأرض ، العادات مشتركة مابين المسلمين والمسيحيين في مصر .

ولفت إلى أن التركيبة السكانية في مصر كانت سببا قويا لصد جميع المؤامرات التى وجهت لها.
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