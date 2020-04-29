البابا تواضروس: المشروعات الأخيرة في سيناء ستجذب إليها الاستثمارات..فيديو

أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن سيناء تعد أرض الفيروز ، كما أنها صندوق من الذهب وكنز فتربط بين الماضي والحاضر ، مضيفا أن المشروعات الأخيرة في سيناء ستجذب إليها الاستثمارات.





وأشار " البابا تواضروس " خلال لقاء ببرنامج " رأى عام" عبر فضائية " تن" إلى أن هناك اهتماما كبيرا يها من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية ، موضحا أن سيناء منطقة ساحرة وآسرة وفيها بركة عظيمة.





وأوضح "بابا الاسكندرية" أن مصر لها بركة مميزة تأتى من موقعها ولها الخصوصية وكأنها لوحة جميلة مرسومة ، متابعا " العائلة النقدسة جلست فيها ٣ سنوات ونصف".









ونوه إلى ان مصر لها مكانة مميزة في الكتب المقدسة والقرآن ، قائلا :"حضرت عرضا مسرحيا بأمريكا يوضح عظمة الفراعنة" .









وقال إن مصر في نشأتها الطبيعية هناك رباط قوى بين المواطن والأرض ، العادات مشتركة مابين المسلمين والمسيحيين في مصر .



