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أخبار البلد

الري: نواجه صعوبات في تحويل الرى بالغمر إلى حديث مطور

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:00 ص
الدكتور يسرى خفاجى
الدكتور يسرى خفاجى
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أمل مجدى
قال الدكتور يسرى خفاجى، مقرر لجنة إعداد القانون بوزارة الرى والموارد المائية أن الوزارة تواجه صعوبات في تحويل الرى بالغمر إلى الري الحديث المطور.

وشدد  "خفاجى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الوزارة تمد يد العون للمزارعين بتقديم تجارب ناجحة فى استخدامات مياه الرى بالنظم الحديثة رى بالرش بالتنقيط مع استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه وضخها لأغراض الزراعة، وذلك حتى يلمس المزارع النتائج بنفسه والتى تحقق ترشيد فى المياه وعائد كبير فى الانتاجية .

ونوه أن ظاهرة تفتت الحيازات وصغرها من الصعوبات التي تواجه الوزارة ولكن الوزارة قدمت نماذج أيضا لتجميع الحيازات المفتتة فى صورة تشاركية بين المنتفعين وطبقت عليها أنظمة رى حديث وبتمويل بقروض ميسرة جدا من بنوك التمويل الوطنية.

وقدم مثال لتلك التجارب "فى الفيوم تجميع مساحات مفتتة فى مشروع واحد مساحته 120 فدان برغبة خالصة من المزارعين، وكانت تجربة ناجحة" وتقوم الوزارة بتعميمها.

وقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الذي عرض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بالمحافظات، والذي يهدف إلى خفض الهدر في كميات المياه، وأوضح الوزير أنه إعتبارًا من عام 2016 حتى عام 2019 تم طرح 126 كم طوليا من الترع لتأهيلها، تم الإنتهاء منها بالكامل، وخلال العام الحالي تم الطرح وبدأ تنفيذ 218 كم طوليا.

وأكد الوزير أن الممارسات العملية للترع التي تم تأهيلها كشفت توفير كميات من المياه المخصصة لتلك الترع، مما شجع الوزارة على التوسع في أعمال التأهيل بوضع خطة طموحة لاستكمال تنفيذ أعمال التأهيل لحوالي "7 آلاف كم طولي".
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