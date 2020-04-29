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فن

ياسر جلال يكشف لـ صدى البلد تحضيراته لشخصية الفتوة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:08 م
الفتوة
الفتوة
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آيه عاطف
يخوض الفنان ياسر جلال، سباق دراما رمضان الحالي 2020 بمسلسله الجديد الذي يحمل إسم "الفتوة" ومحققا نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه.

كشف ياسر جلال تحضيراته للشخصية في تصريح لـ "صدى البلد" حيث قال:"أي دور أخوضه أقوم بدراسته بناء على أبعاد الشخصية، وهي البعد المادي، والاجتماعي والنفسي، البعد المادي للشخصية، لذلك إشتغلت على جسدي كي يصبح مناسبا للشخصية".

وتابع:" أما عن البعد الاجتماعي فالأمر يتعلق بمستواه الاجتماعي، غني أم فقير، علاقته بأهله، متزوج أم لا، من ثم البعد النفسي الذي يصف الشعور الداخلي للشخصية، وأحلامه وطموحاته، وهذه هي الأبعاد التي أعمل عليها".

بينما إختتم حديثه قائلًا :" عندما تشاهد أي عمل فني فأنت تتعلم منه، فالمشاهدة تعلمنا، وانا لدي الكثير من المراجع في مثل هذا الدور من أساتذة كبار قاموا بعمل دور مشابه".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة، وهو من بطولة ياسر جلال بجانب مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.
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