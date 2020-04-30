أوس أوس يعلن موعد حلقته المباشرة مع إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»

نشر الفنان أوس أوس، بوستر ترويجيا لحلقته مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور التالتة" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وعلق على البوستر، "استنونى النهاردة مباشر الساعه ١١ مساءًا مع الاعلامى العسل ابراهيم فايق في برنامج جمهور التالته على قناة on Time sports".









ويشارك أوس أوس في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى الميرغني في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر".









كما يشارك في المسلسل ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.









ويأتي مسلسل "اتنين في الصندوق" بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.