أخبار جامعة عين شمس | عميد كلية الآداب: 7 مايو إعلان تفاصيل المشاريع البحثية لطلاب النقل.. إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي بالجامعة

- عميد آداب عين شمس: 7 مايو إعلان تفاصيل المشاريع البحثية لطلاب النقل
- جامعة عين شمس: إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.. تفاصيل
- أستاذ جامعي: أرفض الاكتفاء بعمل بحث لطلاب الفرق النهائية.. لهذا السبب
قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بشأن امتحاناتهم حيث تم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي، ومقال بحثي، ومشروع بحثي" وسوف نعلن لجميع طلاب فرق النقل عبر الموقع الرسمي للكلية تفاصيل المشاريع البحثية خلال الأيام القادمة تحديدًا 7 مايو.
وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجزء العملي وأيضا مشاريع التخرج سوف يتم تأجيلها لحين انتهاء تعليق الدراسة وسوف توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بالكلية يوم الخميس 30 أبريل وتأجيل امتحانات مقررات التخلفات.
وأشار الدكتور مصطفى مرتضى إلى أن الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات.
وأكد "مرتضى" أن الابحاث امر معتاد عند الطلاب المكفوفين بالكلية والتعامل مع الكمبيوتر والنت أيضا ليس جديدًا عليهم أما الجزء الخاص بالشفوي لم نصدر قرارًا حتى الآن بشأنه.
من جانبها قالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، إن مركز الإبصار الإلكتروني يسعى لتطوير خدمات المكفوفين لتحقيق تكافؤ فرص التعليم للطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسوب، موضحة أنه يعد المركز الأول في الشرق الأوسط.
وأضافت منال محرم، في تصريحات لـ "صدى البلد": أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت ومدربون على استخدام الحاسب بدورات متخصصة في المركز عن طريق المحاضرات الصوتية على موقع الكلية غير نسخ الـmp3 الموجودة في المركز، بالإضافة إلى أن الجامعة تسمح لهم بالدخول لانخفاض أعدادهم ليتسلموا نسخا جاهزة وأيضا برايل وورد بخط كبير لضعاف البصر من المركز كما تم تخصيص جروب على الواتس وصفحة على الفيس لأي استفسار" منوها ان الطلاب المكفوفين طريقة الابحاث امر معتاد بالنسبة لهم.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.
وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
أعلنت جامعة عين شمس بيانا صحفيا ردا علي ما تداولته عدد من وسائل الاعلام بشأن رفع احد المحامين دعوي قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن انهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوى.
تؤكد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ان مجلس كلية البنات جامعة عين شمس قد قرر في جلسته بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ إنهاء خدمة السيدة نسرين حسين سيد على المدرس المساعد بقسم اللغة العربية.
وقد وافق الدكتور رئيس جامعة عين شمس فى ٢٢ ابريل ٢٠١٩ على إنهاء خدمتها اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠١٨ (التاريخ التالى لانتهاء اجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.
وتؤكد جامعة عين شمس التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.
كما تؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.
مع اقتراب شهر مايو وحلول امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات وتصدر هاشتاج "طبقوا البحث للخريجيين وهاشتاج #سنوات_التخرج_في_خطر مطالبين مجلس النواب ووزير التعليم العالي بتطبيق البحث عليهم مثل سنوات النقل.
رصدت صدي البلد آراء طلاب الجامعات ورأي أستاذ جامعي حول مطالب طلاب الجامعات.
قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس ان المجلس الاعلي للجامعات قام بتأجيل الامتحانات الي 30 مايو منوهًا أن هذه فترة كبيرة تساعد الطلاب على المذاكرة ومراجعة المناهج بشكل كافٍ موضحًا أن طالب الفرقة النهائية هو مستقبل الوطن وأيضا لا يمكن للطلاب الفرقة النهائية اتاحة الفرصة مرة أخرى للتعليم وسوف تنتهي الرحلة التعلمية خلال هذا الترم لذلك أرفض الاكتفاء بعمل للطلاب الخريجين اما بالنسبة لطلاب النقل لديهم قدرة التعويض خلال السنوات القادمة بخلاف طلاب الفرق النهائية .
وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الجامعات المصرية قد تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب بشكل أمان، وتحافظ علي مسافات بين الطلاب وبعضها وإن جميع طوائف الدولة تقوم بواجبها الوطني ضد تفشي فيروس كورونا، واثقين في قرارات المجلس الاعلي للجامعات قائلا "طلاب الفرق النهائية هم المستقبل "
وقالت نورهان سعيد كلية الاداب جامعة اسيوط إنه يصعب التنقل بين المحافظات لإجراء الامتحانات بشكل طبيعي، وأن الأمر أصبح فى غاية الصعوبة للطلاب المغتربين بعد ترك السكن الخارجي أو الإخلاء من المدن الجامعية.
وأضاف محمود صلاح أن طلاب التخرج هما الأحق بتطبيق نظام الأبحاث عليهم لأنهم قد قاموا بدراسة اغلب المحتوي العلمي سابقًا، ويمكن تعويض المحتوي المتبقي من خلال الأبحاث التي تتم عن طريق دكتور المادة بما يضمن دراسة المحتوى بالشكل الكامل والدقيق كما حدث مع طلاب السنوات السابقة، ولا مانع من تطبيق ناجح وراسب وحصر التقدير التراكمي علي باقي السنوات السابقة بالنسبة للطلبة الخريجين.
وبالنسبة لأوائل الكليات يتم تقيمهم من خلال الأبحاث تحت إشراف أكثر من دكتور بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم وضمان نزاهة تعيينه داخل الجامعات المصرية.
وأوضح "صلاح" أن طلاب الفرق النهائية يمرون بضغوطات عصبية من جهات كثيرة من بينها المرض المنتشر في ذاك الوقت أو من خلال خوفهم الشديد من فقدانهم دفعة في الجيش المصري المعروف بالمواعيد المحددة والصارمة أو من خوفهم وقلقهم لعدم وصول المحتوي العلمي إليهم أو لأن مستقبلهم الي المجهول لا يعلمون مصيره، لأن الجميع يريد أن ينهي حياته الدراسية للتفرغ للشئون الحياتية ويريدون ان يلتحقوا بالجيش في وقته المحدد لذلك لايستوعبون في الفترة الحالية ما يحدث حولهم في ظل الفترة العصيبة وبذلك يمنعهم من دخول لجنة الامتحان بأي حال من الأحوال لذلك نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار النظر إلى قراره بالنسبة للخريجين مرة أخرى.
فيما قال أحمد حسن طلبة طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط، إننا شباب المستقبل طلاب الجامعات والمعاهد المصرية نحن طلاب الفرق النهائية ونأمل بان يتم مراجعة النقاط الخاصة بطلاب التخرج كما عاهدنا في السابق الدكتور خالد عبد الغفار بأن لايوجد هناك امتحانات تحررية خوفًا علي صحتنا في هذا التوقيت العصيب الذي لايخفى على الجميع.
وأضاف خلال تصريحاته تم بالفعل اعتماد الأبحاث كتقييم لفرق النقل وترحيلهم للسنة القادمة فكذلك لنا اولويه التقييم بالأبحاث لأننا أكثر تعمق في دراستنا وتخصصنا بآخر ترم دراسي ولا يوجد أي معوقات لأنه ستتم دراسة المواد بشكل سليم وعمل ابحاث بمعايير واضحة تجعل الطالب درس المنهج بشكل سليم وجاهز للتخرج.