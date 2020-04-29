أخبار جامعة عين شمس | عميد كلية الآداب: 7 مايو إعلان تفاصيل المشاريع البحثية لطلاب النقل.. إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي بالجامعة

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بشأن امتحاناتهم حيث تم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي، ومقال بحثي، ومشروع بحثي" وسوف نعلن لجميع طلاب فرق النقل عبر الموقع الرسمي للكلية تفاصيل المشاريع البحثية خلال الأيام القادمة تحديدًا 7 مايو.

وأضاف عميد كلية الآداب خلال تصريحاته لصدي البلد ان الجزء العملي وأيضا مشاريع التخرج سوف يتم تأجيلها لحين انتهاء تعليق الدراسة وسوف توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بالكلية يوم الخميس 30 أبريل وتأجيل امتحانات مقررات التخلفات.





وأشار الدكتور مصطفى مرتضى إلى أن الكلية ملتزمة بجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات من حيث المواعيد وطريقة الامتحانات.





وأكد "مرتضى" أن الابحاث امر معتاد عند الطلاب المكفوفين بالكلية والتعامل مع الكمبيوتر والنت أيضا ليس جديدًا عليهم أما الجزء الخاص بالشفوي لم نصدر قرارًا حتى الآن بشأنه.





من جانبها قالت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، إن مركز الإبصار الإلكتروني يسعى لتطوير خدمات المكفوفين لتحقيق تكافؤ فرص التعليم للطلاب المكفوفين باستخدام تكنولوجيا الحاسوب، موضحة أنه يعد المركز الأول في الشرق الأوسط.





وأضافت منال محرم، في تصريحات لـ "صدى البلد": أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت ومدربون على استخدام الحاسب بدورات متخصصة في المركز عن طريق المحاضرات الصوتية على موقع الكلية غير نسخ الـmp3 الموجودة في المركز، بالإضافة إلى أن الجامعة تسمح لهم بالدخول لانخفاض أعدادهم ليتسلموا نسخا جاهزة وأيضا برايل وورد بخط كبير لضعاف البصر من المركز كما تم تخصيص جروب على الواتس وصفحة على الفيس لأي استفسار" منوها ان الطلاب المكفوفين طريقة الابحاث امر معتاد بالنسبة لهم.





وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.





بالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.





وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.





وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.