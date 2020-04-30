شخصية الإنسان.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو شخصية الإنسان.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض - إلا أن شخصية الإنسان وهي صلاحيتة لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ – كأصل عام - وطبقًا لما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون المدنى – إلا بولادته حيًا.
ومن ثم فإن لم يكن موجودًا على قيد الحياة عن وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه – ماديًا كان هذا الضرر أو أدبيًا – حتى ولو كان من أقاربه للدرجة الثانية الذين أجازت المادة ٢٢٢ من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة.
لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر المادى والأدبى المباشر على من كان من هؤلاء موجودًا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيًا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر مادى أو أدبى نتيجة موته.