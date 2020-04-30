AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شخصية الإنسان.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:00 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو شخصية الإنسان.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض - إلا أن شخصية الإنسان وهي صلاحيتة لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ – كأصل عام - وطبقًا لما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون المدنى – إلا بولادته حيًا.

ومن ثم فإن لم يكن موجودًا على قيد الحياة عن وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه – ماديًا كان هذا الضرر أو أدبيًا – حتى ولو كان من أقاربه للدرجة الثانية الذين أجازت المادة ٢٢٢ من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة.

لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر المادى والأدبى المباشر على من كان من هؤلاء موجودًا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيًا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر مادى أو أدبى نتيجة موته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل.. النقض توضح هذه الحالة

استيلاء الحكومة على عقار جبرا.. محكمة النقض توضح هذه الحالة

ما هي المسئولية الشيئية؟.. النقض توضح

الضرر الادبي من عاطفة الحب والحنان.. النقض توضح

المسئولية التقصيرية .. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

حسين فهمي يوضح حقيقة تقديمه بلاغ ضد مشهد من مسلسل البرنس

يتحدث وهو يبكي.. رامز جلال: أنا الضغط عليا كتير في حياتي

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

فايلر يغلق الباب أمام صفقات بيراميدز المعروضة على الأهلي

أول تعليق بعد حلقته.. حسن عسيري يفضح فبركة «رامز مجنون رسمي» ..شاهد

يخلق من الشبه 40 .. شبيهة ليلى علوي تشعل تويتر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب

«المصر» العماني.. حكاية وراءها تفرد وأناقة رجال السلطنة