شخصية الإنسان.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو شخصية الإنسان.





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض - إلا أن شخصية الإنسان وهي صلاحيتة لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ – كأصل عام - وطبقًا لما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون المدنى – إلا بولادته حيًا.





ومن ثم فإن لم يكن موجودًا على قيد الحياة عن وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه – ماديًا كان هذا الضرر أو أدبيًا – حتى ولو كان من أقاربه للدرجة الثانية الذين أجازت المادة ٢٢٢ من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة.



