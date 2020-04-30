حبس عصابة سرقت أجزاء معدنية من كوبري تحت الإنشاء فى المعصرة

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أجزاء معدنية من كوبري تحت الانشاء بالمعصرة.





و تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بسرقة أجزاء معدنية من كوبرى تحت الإنشاء بالمعصرة.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواق الأمنية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





و أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص سائق، مقيم بدائرة القسم حال قيادته سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.





وبمناقشته عن مصدرها، أقر بسرقتها من موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع خفير بذات الموقع "تم ضبطه".



