عودة النشاط الرياضي في بلجيكا يوم 8 يونيو المقبل

قرر المجلس الفيدرالي في سويسرا عودة النشاط الرياضي يوم 8 يونيو المقبل من اجل تخفيف اعباء الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد





وكشفت بعض التقارير أن المجلس الفيدرالي وافق على عودة النشاط يوم 8 يونيو حيث من المقرر ان تستانف الفرق تدريباته يوم 11 مايو المقبل





وأضاف التقارير ان سيتم عقد جشله غدا الخميس لـ تحديد موعد عودة الدوري السويسري





وأتابع التقاير ان الجماهير لن تعود في الوقت الحالي مطلقا بسبب انتشار فيروس كورونا





وتم إلغاء الموسم الجاري في هولندا وبلجيكا حيث قرر مسؤولي الدوري البلجيكي منح بروج متصدر المسابقة لقب الدوري