حبس مدير مخزن بحلوان لحجبه 4 أطنان مواد غذائية بهدف رفع سعرها

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس مدير مسئول عن مخزن، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب كمية قدرها 4 طن أرز ابيض وسكر حر وفول ومسلي، مجهولين المصدر بقصد رفع اسعارها.





وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحلوان لحجبه عن التداول كمية قدرها ٤ طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.



